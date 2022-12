Perdere le chiavi della macchina è più comune di quanto si creda, viviamo le nostre giornate talvolta in modo così compulsivo e frenetico, con la mente già allo step successivo, e può quindi capitare di appoggiare il portafogli sul bancone del bar e dimenticarlo, o appoggiare distrattamente le chiavi dell’auto da qualche parte e poi finire per perderle.

È sorprendente però che non tutti possiedono una chiave di scorta, alcuni ne sottovalutano l’utilità o semplicemente non la vedono come una necessità, mentre altri non vengono sfiorati neanche dal pensiero. Ma non avere a disposizione una chiave dell’auto di riserva diventa un bel problema da risolvere quando la chiave principale magicamente non si trova più, o si rompe.

Vediamo insieme 6 buoni motivi per avere una copia della chiave dell’auto.

Ti fa risparmiare tempo e denaro

Se fai affidamento sulla tua unica chiave della macchina e poi la perdi all'improvviso, puoi immaginare lo stress che dovrai affrontare?

Puoi ovviamente rivolgerti alla tua concessionaria, o direttamente alla casa madre, ma la pratica sarà lunga e anche particolarmente costosa.

Esistono anche dei centri specializzati, come Sicurchiavi che possono provvedere alla duplicazione chiavi auto in soli 15 minuti. Tuttavia, le suddette opzioni hanno un costo, che non avresti sostenuto se avessi provveduto alla copia al momento dell’acquisto.

Ti salva quando rimani chiuso fuori

Può succedere a chiunque di noi: mentre stai prendendo tutte le buste della spesa, in più stai tenendo per il bavero tuo figlio affinché non scappi in mezzo alla strada, chiudi accidentalmente la portiera dell’auto, e ti rendi istantaneamente conto di aver chiuso le chiavi all’interno.

Non c’è altro da fare che chiamare il pronto intervento, che in alcuni casi fornisce un’assistenza di emergenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Se avessi pensato a duplicare la tua chiave prima di questo incidente ti sarebbe bastato recuperarla, sbloccare la portiera e tutto si sarebbe risolto in 5 minuti.

Facilita la vita in caso di condivisione dell’auto

La tua è l’unica macchina in famiglia? Ha ancora più senso quindi duplicare la chiave dell’auto, una chiave di riserva può ridurre quegli spiacevoli inconvenienti in cui non puoi usare la macchina quando l’altro è fuori, o non puoi andare a prenderla (ovunque sia parcheggiata).

La copia della chiave dell'auto fungerà anche da backup in caso di smarrimento o danneggiamento dell’originale.

Sarà più facile la clonazione

Alcune chiavi della macchina possono essere clonate in alcuni centri specializzati in pochi minuti. La chiave viene inserita in una macchina clonatrice che legge i dati del transponder e li duplica su un'altra chiave. Se perdi tutte le chiavi, il costo da sostenere per la sostituzione totale potrebbe essere più importante.

Aumenta la tua sicurezza

Nel caso in cui la chiave venga rubata è possibile che i ladri localizzino la tua auto e procedano al furto. Se hai invece una chiave di scorta puoi prendere l’auto e guidare fino a un luogo sicuro dove potrai richiedere la duplicazione delle chiavi, annullando di fatto la funzionalità della chiave rubata.

Dove duplicare le chiavi dell’auto

Le persone più previdenti solitamente conservano una copia di riserva, da utilizzare nei casi di emergenza, mentre chi ne è sprovvisto deve per forza procurarsi un duplicato della chiave.

La copia della chiave si può ottenere contattando la casa produttrice dell'auto oppure un concessionario autorizzato, ma in entrambi i casi le tempistiche si allungano ed i costi aumentano.

La terza opzione è la più conveniente: un centro specializzato come Sicurchiavi elargisce lo stesso servizio, ma in modo più rapido e più economico, tratta qualsiasi chiave presente sul mercato e la duplicazione avviene in meno di un'ora ed a prezzi competitivi.