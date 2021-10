I connettori a banana rivestono una notevole importanza nell'ambito dei collegamenti che interessano gli apparecchi elettrici ed elettronici. Questi strumenti devono il loro nome alla loro forma molto peculiare, che ricorda proprio quella di una banana e rappresentano un metodo ottimale per creare un collegamento di alta qualità tra due o più cavi elettrici. Grazie al loro utilizzo infatti è particolarmente semplice unire due fili e ottenere un risultato analogo a quello offerto da un singolo cavo.

Per questo motivo vengono spesso utilizzati anche come soluzione permanente quando è necessario allungare un filo elettrico, e il loro uso risulta a tutti gli effetti professionale. I collegamenti elettrici ed elettronici realizzati con i connettori a banana risultano infatti sempre efficaci e in grado di assicurare i massimi livelli di resa, sia in termini di corretto funzionamento che sotto il profilo della sicurezza. Ovviamente però è fondamentale scegliere sempre componenti di alta qualità.

Come scegliere i connettori a banana

Nella ricerca dei connettori a banana è importante considerare prima di ogni cosa la qualità del prodotto, che deve essere sempre garantita dal venditore. Per questo motivo è importante affidarsi ad aziende specializzare come, ad esempio, RS Components. Infatti, se cerchi dei connettori a banana puoi trovarli qui e scegliere tra i diversi modelli disponibili.

Una volta individuato un canale di vendita che contenga articoli con un ottimo rapporto qualità prezzo, allora sarà possibile passare ad una seconda fase di selezione, di tipo tecnico. In questo caso è importante selezionare la tipologia di prodotto che si adatta alle proprie necessità, scegliendo ad esempio tra i connettori di tipo maschio, da quelli femmina e dagli accoppiatori. I connettori maschio sono facilmente riconoscibili perché presentano un polo bombato, ovvero un rigonfiamento che ospita una piccola molla.

Questa molla si attiva quando il connettore viene inserito e si tratta di una tipologia molto impiegata, ad esempio per alimentare gli altoparlanti quando vengono collegati con un dispositivo dolby surround. La loro istallazione è molto semplice, veloce e può durare molto a lungo, rappresentando anche una soluzione definitiva per un collegamento. Il connettore a banana maschio più utilizzato è di solito quello da 4 mm ma esistono anche delle versioni da 3 mm e da 2 mm che sono definite spesso anche "mini banane".

Ulteriori valutazioni tecniche

Un connettore a banana femmina è invece caratterizzato dalla presenza di un filo singolo con all'interno un conduttore utile per unire dei fili alle rispettive apparecchiature. Gli accoppiatori a banana sono invece gli strumenti che permettono di unire due cavi in modo semplice, veloce e completamente sicuro. Con tutte le tipologie di connettori a banana è possibile mantenere sempre un impianto nella completa sicurezza e garantire anche un ordine visivo, evitando che si generi un groviglio di cavi.

Oltre ad essere facili da collegare, i connettori a banana sono piacevoli alla vista da un punto di vista estetico e svolgono anche un utile ruolo di protezione dei cavi dall'ossidazione. Quando una persona acquista un connettore a banana dovrebbe valutare i seguenti fattori di tipo tecnico:

Tipo maschio, femmina o accoppiatore.

Grandezza del pin in mm.

Tensione nominale.

Lunghezza.

Corrente nominale.

Sezione massima del cavo.

Qualità dei contatti.

La sezione del cavo è molto importante, in quanto corrisponde al diametro massimo che può avere un cavo per applicarvi uno specifico connettore a banana. Infine è quindi importante ricordare che i connettori a banana rappresentano uno strumento particolarmente utile per la gestione dei collegamenti elettrici ed elettronici con la massima sicurezza.