Alcuni autori di malware sono sempre alla ricerca di nuovi modi per infettare il tuo dispositivo. Recentemente, hanno rilasciato una nuova applicazione dannosa chiamata Vultur.

Vultur è un malware nuovo e sofisticato in grado di rubare dati dai dispositivi, copiare o modificare i dati sul dispositivo, registrare le sequenze di tasti e acquisire schermate. Il processo di infezione di Vultur inizia con un messaggio SMS contenente un collegamento al malware che chiederà alla vittima di scaricarlo. Il malware rimarrà inattivo per qualche tempo prima di scaricare file per stabilire la persistenza.

Quali sono le potenziali conseguenze di un attacco Vultur?

Vultur è progettata per rubare dati utilizzando una combinazione di ransomware, che blocca i tuoi dati personali, e spyware, che registra i tuoi tasti premuti per fornire informazioni su ciò che stai facendo.

Le conseguenze di un attacco Vultur potrebbero essere devastanti per qualsiasi azienda o individuo che viene infettato da questo tipo di malware poiché avrebbe accesso a tutti i dati.

Come proteggersi da Vultur

Se ricevi un SMS da un'azienda che non ti è familiare o se ti viene chiesto di fornire informazioni personali come il numero della tua carta di credito, è consigliabile pensarci due volte prima di rispondere. Assicurati che il nome di dominio del sito web non contenga errori di ortografia e controlla se ci sono altri segnali di avvertimento come una grammatica scadente o un italiano stentato.

Inoltre, per proteggersi da questa applicazione dannosa, dovresti sempre aggiornare il software che stai utilizzando. Puoi anche utilizzare un antivirus in grado di rilevare e bloccare qualsiasi attacco in arrivo.