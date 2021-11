Nel 2021, più del 50% della popolazione mondiale utilizza uno smartphone. Non sorprende che i criminali informatici prendano di mira smartphone e dispositivi mobili. Ciò significa che ci sono sempre possibilità di ricevere spam o ricevere minacce sui nostri smartphone.

Perché devi preoccuparti delle minacce mobili

Poiché sempre più persone fanno affidamento sui propri smartphone sia per lavorare che per comunicare con gli altri, non sorprende che anche i criminali informatici ne tengano conto quando si tratta delle loro intenzioni malevole. Sanno che l'uso dei dispositivi mobili fornisce loro un nuovo modo per accedere a preziose informazioni personali, nonché un nuovo punto di attacco.

Cos'è un Trojan?

Un Trojan è un virus che può infiltrarsi nel tuo dispositivo senza che tu te ne accorga. Può quindi rubare informazioni, prendere il controllo del tuo smartphone o cambiare il modo in cui si comporta.

La parola "Trojan" deriva dal nome della città di Troia. Secondo la leggenda, un cavallo gigante fu lasciato fuori dalle mura di Troia e quando lo aprirono, furono trovati dei soldati greci all'interno che presero il controllo della città.

Nella terminologia moderna, chiamiamo questo tipo di nemico "Trojan" perché viene travestito da qualcos'altro e poi ci attacca quando meno ce lo aspettiamo.

Cos'è il trojan TeaBot?

Il Trojan TeaBot Android è un fraudware pericoloso e può essere difficile da identificare poiché finge di essere un'App supportata da pubblicità sul Google Play Store. Una volta installato, questo programma inizierà a inviare messaggi di testo nel tentativo di truffare gli utenti affinché paghino per servizi premium.

Uno svantaggio del download di questa app è che aggiungerà una nuova pagina nella schermata principale per l'inserimento di un numero di carta di credito. Può anche essere difficile da identificare, perché l'intero schermo sembra appartenere ad un sito reale.

Come prevenire l'infezione: suggerimenti e trucchi

I dispositivi mobili sono suscettibili al malware, ma ci sono alcuni modi per prevenirlo.

La prima cosa che dovresti fare quando ricevi un nuovo dispositivo è impostare una misura di sicurezza elevata. Alcune app comuni come Google Play Protect e App Lock bloccheranno il download e l'installazione di app infette da malware sul dispositivo.

Potresti non essere in grado di capire se un'app è infetta da malware o meno semplicemente guardandola, quindi è meglio usare un'app antivirus per il tuo dispositivo mobile.

Inoltre, dovresti attivare anche l'autenticazione a due fattori, chiamata anche “verifica in due passaggi”. Con questa impostazione abilitata, l'utente dovrà inserire un codice di sicurezza quando accede da un nuovo dispositivo o posizione.

Come impedire ai trojan di hackerare i tuoi dati e la tua privacy

Un modo per impedire ai trojan di raccogliere i tuoi dati è utilizzare un'applicazione antivirus o una suite di sicurezza. Le applicazioni antivirus scansionano il sistema alla ricerca di minacce e, se ne trovano una, elimineranno il Trojan prima che abbia la possibilità di rubare qualsiasi informazione dal sistema.

Le applicazioni antivirus possono anche fornire privacy o anonimato agli utenti. Alcuni di essi utilizzano software di crittografia per assicurarsi che tutti i tuoi dati personali rimangano privati durante la navigazione online.