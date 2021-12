La blockchain è un registro che può rappresentare digitalmente qualsiasi forma di valore, dal denaro alla proprietà digitale.

L'applicazione più popolare della tecnologia blockchain oggi è il Bitcoin che utilizza solo l'1% delle sue capacità, ma questo potrebbe cambiare presto poiché gli sviluppatori stanno esplorando nuovi modi di utilizzare questa tecnologia e sono impressionanti.

Come funziona La tecnologia blockchain?

La blockchain ha il potenziale per essere una delle tecnologie più trasformative della storia. Può aiutare a promuovere nuovi modi di fare le cose e creare valore.

La blockchain è un registro pubblico condiviso che immagazzina le transazioni tra le parti e fornisce un record di transazione verificabile che è immune da manomissioni.

La blockchain è gestita da una rete peer-to-peer: il registro viene copiato su tutti i computer di questa rete e aggiornato quando si verificano le transazioni. Trattandosi di un registro digitale, è progettato per consentire il trasferimento di proprietà senza passare attraverso un intermediario centralizzato come una banca o un governo e tutti i dati sulla blockchain possono essere crittografati.

Quali sono alcuni dei potenziali usi della Blockchain?

Le blockchain possono essere utilizzate per archiviare quasi tutti i tipi di dati digitali e forniscono a chiunque un modo per ispezionare, aggiungere o rimuovere dati senza alcuna forma di controllo centrale. Ciò significa che le persone possono lavorare insieme attraverso blockchain per creare registri di interesse come nascite, morti e matrimoni.

Consentono inoltre l'implementazione di quelli che vengono chiamati contratti intelligenti. Si tratta di protocolli informatici destinati a facilitare l'esecuzione e l'esecuzione di un contratto, verificare automaticamente le condizioni di esecuzione all'interno di un contratto esistente o consentire ad altri al di fuori dell'accordo originale (come arbitri terzi) di eseguire automaticamente i contratti sulla base di criteri predeterminati.