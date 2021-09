Il recente crollo di Bitcoin ha scatenato un dibattito nella comunità delle criptovalute. Il Bitcoin ha perso circa 6000 dollari in poche ore e sembra che questo non sia stato un incidente isolato. Anche Ethereum ha perso 1000$ in una sola ora.

Queste fluttuazioni sono viste come un segno che le criptovalute stanno iniziando a diventare meno stabili e più inclini alle manipolazioni del mercato.

Ma cos'è il Bitcoin?

Il Bitcoin è una criptovaluta creata nel 2009 da una persona sconosciuta che si fa chiamare Satoshi Nakamoto. La criptovaluta è una valuta digitale in cui vengono utilizzate tecniche di crittografia per regolare la generazione di unità e verificare il trasferimento di fondi.

Il Bitcoin non è controllato da alcun governo o banca e non ha un'autorità centrale. Le transazioni sono scritte in un registro pubblico chiamato blockchain che salva la data e la quantità di Bitcoin trasferiti da un indirizzo a un altro.

Che cos'è un crash di Bitcoin?

Un crash di Bitcoin è un calo improvviso e sostanziale del prezzo di Bitcoin e può accadere per molte ragioni.

Il motivo più comune di crash riguarda le persone che stanno vendendo i loro Bitcoin in previsione dell'approvazione di una nuova legge o regolamento. Ciò fa sì che la domanda di Bitcoin diminuisca e il prezzo scenda drasticamente.

Un Bitcoin Crash può verificarsi anche quando c'è stato un attacco informatico sulla rete e gli hacker riescono a rubare Bitcoin dai portafogli di altre persone.

Il valore di Bitcoin è altamente volatile ed è stato oggetto di molti dibattiti. Alcuni dicono che si tratta di una bolla speculativa, mentre altri credono che sia qualcosa di più sostenibile.

Le implicazioni del crollo di Bitcoin

Le implicazioni del crollo di Bitcoin sono di vasta portata. Per cominciare, potrebbe portare alla caduta delle principali criptovalute come Ethereum e Litecoin che operano su principi simili. Potrebbe anche colpire istituti bancari, nonché Paesi.

Il crollo del Bitcoin desta preoccupazione a molte persone nella sfera delle criptovalute. Questa non è stata la prima volta che il Bitcoin è andato in crash e molto probabilmente non sarà nemmeno l'ultima.

Quindi cosa significa questo per il futuro di Bitcoin? Scomparirà o la sua quota di mercato aumenterà?

Una cosa è certa, sarà interessante vedere come si evolverà in futuro.

Come prepararsi al prossimo crollo della criptovaluta

Il prossimo crollo della criptovaluta è difficile da prevedere e senza alcuna certezza.

Esistono molte strategie che possono essere utilizzate per prepararsi a un crash della criptovaluta. Ecco quello che consigliano gli esperti:

Investire in modo più conservativo distribuendo i tuoi investimenti su un'ampia gamma di criptovalute, anziché solo su una o due.

Sfruttare il crash come un'opportunità per acquistare più criptovaluta a un prezzo inferiore per poi rivenderla quando il suo prezzo aumenterà di nuovo.

Qualunque sia la strategia che scegli di adottare, è importante avere sempre una “via di fuga” nel caso in cui il mercato crolli di nuovo.