Al giorno d’oggi molte persone utilizzano ancora le connessioni dial-up e DSL per accedere a Internet, ma la fibra ottica è il futuro di Internet.

La fibra ottica è diventata parte integrante della comunicazione moderna perché offre velocità più elevate, migliore affidabilità e maggiore sicurezza rispetto alle altre connessioni.

1. Più veloce e più affidabile

Internet è una parte importante della nostra vita: una necessità nella società moderna. Con tutte le nuove tecnologie emergenti, decidere quelle giuste è impegnativo. Ce ne sono molte che offrono un'ottima esperienza, ma altre potrebbero non valerne la pena.

La migliore esperienza su Internet è quella che ti dà l'opportunità di esplorare i tuoi interessi, comunicare con le persone e fare cose che sono importanti per te, nel rispetto della tua privacy e della tua sicurezza.

Le reti in fibra ottica sono molto più affidabili e veloci di altri tipi di connessione con i cavi in rame e coassiali, il che significa che si verificheranno meno interruzioni del servizio. I cavi in fibra ottica hanno una maggiore capacità di trasmissione, quindi possono fornire molti più dati con una latenza inferiore. I cavi in fibra ottica sono più sottili, il che significa che creano meno ostruzione e possono essere installati in più punti. Se il cavo in fibra ottica è danneggiato, è più facile da riparare perché l'area interessata è più piccola del cavo in rame o coassiale, il che significa che l'interruzione sarà più breve.

2. Il modo in cui accediamo a Internet è cambiato drasticamente

Il modo in cui accediamo a Internet è cambiato in modo significativo nel corso degli anni con più opzioni a banda larga ora disponibili per diverse esigenze, comprese le connessioni wireless o mobili. Al giorno d'oggi, le persone accedono alle informazioni sia tramite App sul proprio telefono cellulare che da un computer desktop, motivo per cui è importante che queste connessioni siano ad alta velocità e affidabili per il download di video o lo streaming.

3. Non rallenta durante le ore di punta

Internet in fibra ottica è l'opzione più veloce e affidabile per gli utenti che desiderano un servizio di trasmissione ad alta velocità. La velocità di Internet non rallenta nemmeno durante le ore di punta. È inoltre in grado di trasmettere dati con una capacità maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di connessione. Tuttavia, potrebbe non essere accessibile a tutte le persone a causa della scarsa disponibilità o della mancanza di infrastrutture e per il costo elevato.

4. Le connessioni satellitari sono più costose e meno affidabili

La fibra ottica è spesso considerata l'alternativa più affidabile ed economica alle connessioni satellitari. I progressi in questa connettività hanno notevolmente migliorato la qualità della connessione Internet. Ciò significa che i video, i giochi e la navigazione online verranno caricati più velocemente per offrirti un'esperienza migliore.

Le connessioni satellitari, invece, sono più costose e meno affidabili ed è improbabile che siano ampiamente utilizzate in futuro.

Spesso i segnali satellitari sono bloccati da un ostacolo naturale come una montagna o una valle oppure da edifici, alberi e altre persone. Questo li rende inaffidabili in aree ad alta densità di popolazione.

La connettività satellitare ha anche alcune limitazioni sotto forma di un numero massimo di connessioni simultanee e prezzi leggermente più alti. Ciò significa che potrebbe non essere l'opzione migliore per coloro che desiderano il servizio più affidabile.

5. Non dovrai mai più preoccuparti del limite dei dati

Con una connessione in fibra ottica, non dovrai più preoccuparti dei limiti di dati: avrai sempre download e upload illimitati. Non dovrai più temere la notifica che ti avvisa dell’aver esaurito il piano dati!

Potrai finalmente utilizzare tutte quelle App di social media o guardare Netflix in streaming e non dover controllare costantemente quanti dati ti sono rimasti o quanti gigabit al secondo è la tua velocità di download. Potrai finalmente guardare tutti gli episodi che vuoi!